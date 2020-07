Contratto a termine: prorogato anche in caso di ferie (Di martedì 28 luglio 2020) La proroga dei contratti a termine è valida anche in caso di ferie, lo chiarisce il Ministero del Lavoro, con una FAQ (domanda e risposta) pubblicata sul sito internet. Nello specifico viene chiarito che la proroga dei contratti a termine è valida anche per i giorni di ferie e non solo per la cassa integrazione, inoltre, si estende anche ai rapporti stagionali. La risposta pubblicata sul portale si rifà alla normativa del Decreto Rilancio all’art. 93 c. 1-bis. ferie e proroga contratti a termine Nell’intervento vine chiarito che la scadenza dei contratti a termine, in apprendistato o somministrazione, è prorogato per una dura pari al periodo ... Leggi su notizieora

