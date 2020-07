Conto alla rovescia per il lancio del rover Perseverance verso Marte: la missione Mars 2020 della NASA è la più avanzata mai inviata su un altro pianeta (Di martedì 28 luglio 2020) L’esplorazione spaziale punta sempre di più verso Marte. Lo dimostrano le 3 missioni che hanno come destinazione il pianeta Rosso e che sono già partite o lo faranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di scoprirne i segreti. Mentre sono già in viaggio la sonda degli Emirati Arabi e quella della Cina, il lancio della nuova missione della NASA, chiamata Mars 2020, è previsto il 30 luglio. I meteorologi prevedono una probabilita’ dell’80% di condizioni favorevoli al lancio. La missione portera’ su Marte il quinto rover americano, Perseverance, e il primo ... Leggi su meteoweb.eu

StefanoFeltri : Il pezzo che smonta le balle di Fontana: i soldi in Svizzera erano in un conto intestato alla madre, ma che Fontana… - Capezzone : +++Stasera in tv+++ Verso le 23.30 sarò tra gli ospiti di @NicolaPorro a @qrepubblica #quartarepubblica per l’ultim… - borghi_claudio : Ginocchio distrutto. Arrivato sull'aereo con le unghie e con i denti. Domani mi operano e conto dopodomani di esser… - DavidRo59411925 : RT @emanuelepdedonn: @Augusto00213634 @giobandnere @TheCrusadery @iosoioevoi @marcosassuntron @armidmar @GiorgiaMeloni @IUccido @LegaSalvin… - anna113tk : RT @StefanoFeltri: Il pezzo che smonta le balle di Fontana: i soldi in Svizzera erano in un conto intestato alla madre, ma che Fontana gest… -

Ultime Notizie dalla rete : Conto alla Conto alla rovescia per il Rally di Alba: l’edizione numero 14 sbarca “on line” TargatoCn.it "Nel vuoto ti senti un eroe, ma serve testa"

"Fare base jumping non è una roulette russa". Per il friulano Marco Milanese, guida alpina di 33 anni e grande appassionato di salti nel vuoto (ne ha già fatti oltre 380), è tutta una questione di tes ...

Francesco Monte: “In tv mi hanno trattato come carne da macello”

Francesco Monte ha ammesso di aver preferito la musica alla tv perché lì è stato trattato come carne da macello. Si riferiva forse al GF Vip? Francesco Monte ha debuttato nel mondo della musica e il s ...

"Fare base jumping non è una roulette russa". Per il friulano Marco Milanese, guida alpina di 33 anni e grande appassionato di salti nel vuoto (ne ha già fatti oltre 380), è tutta una questione di tes ...Francesco Monte ha ammesso di aver preferito la musica alla tv perché lì è stato trattato come carne da macello. Si riferiva forse al GF Vip? Francesco Monte ha debuttato nel mondo della musica e il s ...