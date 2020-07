Continuano le repliche di Sorelle dopo il flop di ascolti, non era meglio The Resident 2? Anticipazioni 28 luglio (Di martedì 28 luglio 2020) Continuano le repliche di Sorelle. Questo è il verdetto di Rai1 che ha confermato anche sui social la messa in onda della seconda puntata della fiction con Anna Valle nonostante il flop di ascolti di martedì scorso. Sorelle ha registrato un 10% di share o poco più arrivando addirittura dopo la replica de Lo Show dei Record di Canale5 posizionandosi oltre un punto sopra, e allora perché non mandare in onda The Resident 2?Il pubblico di Rai1 non ha gradito la sospensione della serie soprattutto perché gli episodi della seconda stagione sono andati in onda in Patria ormai due anni fa e con il passare del tempo la situazione non potrà che peggiorare. Attualmente la terza è in replica su Fox di Sky mentre ... Leggi su optimagazine

