Conte sullo stato di emergenza: «La proroga è inevitabile. Il virus continua a circolare». Salvini telefona Mattarella: «Sconcerto e preoccupazione» (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 luglio)«Se ci assumiamo la responsabilità di non prorogare lo stato di emergenza dobbiamo essere consapevoli che cesserebbero di avere effetto le ordinanze adottate, ben 38, di cui 4 attualmente al vaglio della Ragioneria generale dello stato». Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante le comunicazioni in Senato sulle ulteriori iniziative in relazione all’emergenza Coronavirus. Il premier punta a incassare oggi, 28 luglio, l’ok di Palazzo Madama alla proroga dello stato di emergenza, secondo indiscrezioni fino al 15 ottobre, mentre domani si rivolgerà alla Camera. Nel frattempo fonti della Lega fanno sapere che ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : Conte: 'Proroga dello #statodiemergenza inevitabile, il virus continua a circolare' @GiuseppeConteIT LA DIRETTA… - Agenzia_Ansa : #Conte: 'Doveroso condividere con le Camere la decisione della proroga dello stato di emergenza. Serve per tempesti… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nel testo della maggioranza proroga emergenza al 15 ottobre. #Conte: 'Così il paese è più sicuro'… - CiaoGrosso : RT @CesareSacchetti: Conte:'proroga emergenza al 15 ottobre.' L'Italia non è in guerra e non esiste nessuna emergenza sanitaria. Questo è u… - EureosCriss : RT @CesareSacchetti: Conte:'proroga emergenza al 15 ottobre.' L'Italia non è in guerra e non esiste nessuna emergenza sanitaria. Questo è u… -