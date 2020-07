Conte si tiene i poteri: "Il virus c'è ancora e lo stato d'emergenza è necessario" (Di martedì 28 luglio 2020) La volontà del governo di voler prorogare lo stato di emergenza Covid ha come obiettivo «garantire continuità operativa alle strutture e agli organismi che stanno operando per il graduale ritorno alla normalità». Organismi che «svolgono attività di assistenza e sostegno a quanti subiscono ancora gli effetti diretti e indiretti di una pandemia che, seppure fortemente ridimensionata nella sua portata, non è ancora esaurita». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante le comunicazioni in Senato sulla proroga allo stato di emergenza per il Covid-19. Il premier ha voluto sottolineare come la scelta di prorogare lo stato di ... Leggi su iltempo

Conte ha spiegato che l'indirizzo del Governo e' procedere a una proroga fino a ottobre pur assicurando di volere "tenere conto delle indicazioni che perverranno dalle Camere", prima che il Governo ...

Centinaio: "Conte prende pieni poteri per mettere a tacere italiani"

"Lei presidente Conte ci viene a chiedere di prorogare lo stato di emergenza ma da 4 giorni non ci sono decessi e nelle 5 regioni più colpite non ci sono stati nuovi contagi. Si tratta di una richiest ...

