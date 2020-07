Conte Senato: proroga stato emergenza 31 ottobre – VIDEO (Di martedì 28 luglio 2020) Sono in corso al Senato le comunicazioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle ulteriori iniziative per affrontare l’emergenza Coronavirus. “La proroga è una scelta inevitabile, fondata su ragioni meramente tecniche”, così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato la proroga dello stato di emergenza al 31 ottobre prossimo. Leggi anche –> Vaccino Coronavirus … L'articolo Conte Senato: proroga stato emergenza 31 ottobre – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

SkyTG24 : Conte oggi in Senato, verso richiesta proroga stato d'emergenza al 31 ottobre - fattoquotidiano : Stato di emergenza, le comunicazioni del presidente Conte in Senato: la diretta tv - Agenzia_Ansa : #Conte in diretta dal Senato sullo stato d'emergenza - LA DIRETTA @GiuseppeConteIT #ANSA - vaniacavi : RT @GiorgiaMeloni: Sono scioccata. Conte sta sostenendo ora al Senato che senza lo stato di emergenza il Governo non è in grado di fare nor… - SportelloIl : RT @GiorgiaMeloni: Sono scioccata. Conte sta sostenendo ora al Senato che senza lo stato di emergenza il Governo non è in grado di fare nor… -