Conte proroga lo stato di emergenza al 31 ottobre: “E’ inevitabile” (Di martedì 28 luglio 2020) Il Premier Giuseppe Conte ha prorogato lo stato di emergenza al 31 ottobre. Per i dipendenti pubblici e privati si potrà ricorrere per altri tre mesi allo smart working. Lo ha annunciato in Senato definendola una decisione inevitabile. “Sarebbe incongruo sospendere bruscamente l’efficacia delle misure adottate se non quando si sia tornati ad una situazione di tollerabile grado di normalità”. Senza proroga, avverte Conte, “cesserebbero di avere effetti le ordinanze”. Ma non c’è alcuna intenzione, ha aggiunto, “di drammatizzare e alimentare paure”. Intanto, i contagi in Italia risalgono leggermente. Nelle ultime 24 ore sono stati 181 i nuovi casi (ieri erano 170). Dopo quattro giorni in cui si sono ... Leggi su ilnapolista

