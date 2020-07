Conte: “Proroga dello stato d’emergenza fino a ottobre” (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA – Nel corso del consiglio dei ministri di questa mattina “e’ emerso l’indirizzo di limitare l’estensione temporale” dello stato di emergenza “al prossimo mese di ottobre”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in aula al Senato. Leggi su dire

MediasetTgcom24 : Coronavirus, premier Conte chiederà proroga stato d'emergenza #coronavirus - Agenzia_Ansa : Conte: 'Proroga dello #statodiemergenza inevitabile, il virus continua a circolare' @GiuseppeConteIT LA DIRETTA… - Agenzia_Ansa : #Conte: 'Doveroso condividere con le Camere la decisione della proroga dello stato di emergenza. Serve per tempesti… - taltos_mxp_yyz : Bene! #COVID19 #Conte Stato di emergenza, proroga fino al 31 ottobre: che cosa cambia per governo e cittadini… - Claudio12792908 : RT @CesareSacchetti: Conte:'proroga emergenza al 15 ottobre.' L'Italia non è in guerra e non esiste nessuna emergenza sanitaria. Questo è u… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Proroga Coronavirus, sulla “fase 2” è il caos totale: “Conte, quindi posso tornare a vedermi co ... Meteo Web