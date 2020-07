Conte preannuncia la proroga dello stato di emergenza fino ad ottobre "Inevitabile" perché il corona virus "è ancora in circolo". Il premier in Senato chiede il sostegno del parlamento per il nuovo termine (Di martedì 28 luglio 2020) chiede l’appoggio del parlamento ad una decisione che comunica essere “Inevitabile”. Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, in pratica ha comunicato al Senato la decisione da prendere: proroga dello stato di emergenza fino al 12 ottobre perché “il corona virus è ancora in circolo”. Il termine dell’emergenza, originariamente fissato al 31 luglio, verrà ampliato. (foto: fonte Adnkronos) L'articolo Conte preannuncia la proroga dello ... Leggi su noinotizie

infoitinterno : Coronavirus: Conte preannuncia proroga stato d'emergenza fino al 31 Ottobre - InMeteo : NEWS: Coronavirus: Conte preannuncia proroga stato d’emergenza fino al 31 Ottobre - zazoomblog : Conte preannuncia la proroga dello stato di emergenza fino ad ottobre - #Conte #preannuncia #proroga #dello - NoiNotizie : @GiuseppeConteIT Conte preannuncia la proroga dello stato di emergenza fino ad ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Conte preannuncia Conte preannuncia la proroga dello stato di emergenza fino ad ottobre Noi Notizie Conte: "Il Recovery Plan da presentare entro 15 ottobre" | Nasce una task force tecnica

"Dobbiamo presentare i progetti per il Recovery Plan entro il 15 ottobre 2020 in modo da poter aspirare alla possibilità di prefinanziamento del 10%". Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte alla r ...

Prima riunione sul Recovery Fund. Conte: "Pronto entro il 15 ottobre"

Il Recovery Plan da presentare entro il 15 ottobre, il varo di una task force tecnica, l’assicurazione sul pieno coinvolgimento del Parlamento. Sono queste le principali novità che il premier Giuseppe ...

"Dobbiamo presentare i progetti per il Recovery Plan entro il 15 ottobre 2020 in modo da poter aspirare alla possibilità di prefinanziamento del 10%". Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte alla r ...Il Recovery Plan da presentare entro il 15 ottobre, il varo di una task force tecnica, l’assicurazione sul pieno coinvolgimento del Parlamento. Sono queste le principali novità che il premier Giuseppe ...