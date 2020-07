Conte preannuncia la proroga dello stato di emergenza fino ad ottobre "Inevitabile" perché il corona virus "è ancora in circolo". Il premier in Senato chiede il sostegno del parlamento per il nuovo termine (Di martedì 28 luglio 2020) chiede l’appoggio del parlamento ad una decisione che comunica essere “Inevitabile”. Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, in pratica ha comunicato al Senato la decisione da prendere: proroga dello stato di emergenza fino al 12 ottobre perché “il corona virus è ancora in circolo”. Il termine dell’emergenza, originariamente fissato al 31 luglio, verrà ampliato. (foto: fonte Adnkronos) L'articolo Conte preannuncia la proroga dello ... Leggi su noinotizie

Distinguendosi dalla linea del muro contro muro di Salvini, la leader di Fratelli d’Italia invita il presidente del Consiglio ad un incontro su un tema bipartisan. L’evento fissato per settembre Non è ...

Conte è uscito rafforzato dalla partita europea, ma ora si presentano nuovo problemi. E al Quirinale non piace il metodo del presidente del Consiglio È uscito straordinariamente rafforzato dalla batta ...

