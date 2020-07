Conte oggi in diretta dal Senato: richiesta proroga stato d’emergenza al 31 ottobre (Di martedì 28 luglio 2020) diretta premier Conte. Il premier Giuseppe Conte, atteso oggi pomeriggio alle 16.30 in Senato, va verso la richiesta al parlamento della proroga al 31 ottobre dello stato di emergenza a causa del coronavirus. E’ questa l’ipotesi, secondo quanto viene spiegato da fonti di governo, sul quale si è concluso il Consiglio dei ministri di questa … L'articolo Conte oggi in diretta dal Senato: richiesta proroga stato d’emergenza al 31 ottobre Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

renatobrunetta : Non siamo la stampella del governo, ma qui è in gioco la salvezza del Paese. Non voteremo il 3^ scostamento di bila… - AndreaScanzi : E anche per oggi le hai prese come se non ci fosse domani, #Salvini. Sei straordinario. Quante soddisfazioni che mi… - SkyTG24 : Conte oggi in Senato, verso richiesta proroga stato d'emergenza al 31 ottobre - UffPost : RT @MinervaMcGrani1: Coronavirus, Conte chiederà la proroga dello stato di emergenza fino al 31 ottobre È attesa oggi alle 18.30 in Senato… - DoctorWho744 : RT @valy_s: L’ #Italia è quel Paese dove lo #StatoDiEmergenza viene prorogato in ASSENZA di emergenza,finita da 3 mesi,per consentire al go… -