Conte: "La proroga dello stato d'emergenza è inevitabile, il coronavirus continua a circolare" (Di martedì 28 luglio 2020) " La proroga è una scelta inevitabile e obbligata . Il Cts rileva che sebbene la curva dei contagi si sia ridotta significativamente, i numeri registrati documentano che il virus continua a circolare... Leggi su feedpress.me

matteosalvinimi : Dedicato al filosofo francese felice che Pd e 5 Stelle riempiano l’Italia di clandestini africani perché 'da loro v… - LegaSalvini : +++++ CONTE PROROGA STATO DI EMERGENZA.QUELLA DEL #POLTRONAVIRUS +++++ - fattoquotidiano : Stato di emergenza, Conte in Senato: “Proroga non alimenta paure nella popolazione né stato di allarme, ma mantiene… - RitaamariaB : RT @Massimo10489625: ???? #CORONAVIRUS L’UNTORE CI RIEMPIE DI BARCONI INFETTI E CHIEDE PROROGA STATO EMERGENZA FINO OTTOBRE: “VIRUS CIRCOLA… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @GiancarloDeRisi: Chiaro che poi mezza Europa ci prende in giro: la 'proroga dello stato di emergenza serve a Conte per pettinarsi il ci… -