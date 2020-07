Conte: "La pandemia non è risolta" Lo stato di emergenza fino al 15/10 (Di martedì 28 luglio 2020) L'emergenza Coronavirus ha "i tratti di un processo in continua e imprevedibile evoluzione che ancora oggi, seppure in misura Contenuta e territorialmente circoscritta, non ha ancora esaurito i suoi effetti". Lo dice... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

M5S_Europa : Anche @elpais_espana promuove @GiuseppeConteIT e il suo operato durante l’emergenza, evidenziando come la sua figur… - renatobrunetta : C’erano tutte le condizioni perché ci si presentasse all'#EUCO in maniera diversa perché eravamo stati i più colpit… - bibi_bibo2002 : Giusto per le elezioni.... Conte: 'La pandemia non è risolta'. Stato di emergenza fino al 15 ottobre - NewsRepublicIta : #ultimaora #Conte: 'La #pandemia non è risolta'. Stato di emergenza fino al 15 ottobre - riktroiani : ??#Conte al #Senato: 'La proroga dello #statodiemergenza è una scelta inevitabile e obbligata, basata su valutazioni… -