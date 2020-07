Conte in Senato: "Proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre" (Di martedì 28 luglio 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato questo pomeriggio al Senato per quelle che in mattinata erano stata definite "comunicazioni su ulteriori iniziative relative all'emergenza COVID". Dopo ore di discussioni sulla Proroga dello stato di emergenza in Italia, al momento in scadenza il 31 luglio 2020, la nuova data decisa oggi dal Consiglio dei Ministri è il 31 ottobre 2020.La dichiarazione dello stato di emergenza è prevista dal codice di protezione civile: la legittimità di queste previsioni è stata vagliata positivamente dalla Corte Costituzionale. Costituisce il presupposto per l'attivazione di una serie di poteri e facoltà necessari per ... Leggi su blogo

fattoquotidiano : Stato di emergenza, le comunicazioni del presidente Conte in Senato: la diretta tv - Agenzia_Ansa : Conte: 'Proroga dello #statodiemergenza inevitabile, il virus continua a circolare' @GiuseppeConteIT LA DIRETTA… - Agenzia_Ansa : #Conte: 'Doveroso condividere con le Camere la decisione della proroga dello stato di emergenza. Serve per tempesti… - acajouli : RT @GiorgiaMeloni: Sono scioccata. Conte sta sostenendo ora al Senato che senza lo stato di emergenza il Governo non è in grado di fare nor… - serenel14278447 : Proroga emergenza al 15 ottobre. Conte: 'Così il paese è più sicuro' - Politica - ANSA -