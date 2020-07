Conte “Il virus circola, inevitabile prorogare lo stato d'emergenza” (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nel corso del Cdm di questa mattina abbiamo inserito una mera informativa, non abbiamo adottato nessuna decisione. Muovendo dalla necessità di prorogare lo stato di emergenza è emerso l'indirizzo di limitarne l'estensione temporale al prossimo mese di ottobre”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni al Senato sulle ulteriori iniziative per l'emergenza Covid-19. Per Conte la proroga “è una scelta inevitabile e obbligata, fondata su valutazioni e meramente tecniche. Per i profili di carattere sanitario segnalo che il Cts ha reso un parere che contiene delle considerazioni circa questa necessità. Il Cts rileva che sebbene la curva dei contagi si sia ridotta significativamente, i numeri registrati ... Leggi su iltempo

