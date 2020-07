Conte al Senato: pandemia non è risolta, inevitabile proroga stato d'emergenza fino al 15 ottobre (Di martedì 28 luglio 2020) La pandemia non è risolta, sarebbe incongruo sospendere bruscamente le misure d'emergenza. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'informativa al Senato. La proroga dello stato ... Leggi su tg.la7

