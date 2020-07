Conte al Senato fa la solita sceneggiata. “Prorogare lo stato di emergenza è inevitabile…”. L’ira della Meloni (Di martedì 28 luglio 2020) Rassicurante ma anche no. Un colpo al cerchio e uno alla botte come da tradizione. Giuseppe Conte si presenta al Senato con il suo dossier sulla proroga dello stato di emergenza al 31 ottobre. Una scelta faticosa viste le divisioni interne alla maggioranza con l’intesa raggiunta ai tempi supplementari. E con l’opposizione pronta “a fare le barricate”. Parla di necessità ineludibile e si arrampica sugli specchi quando deve Contemporaneamente sostenere che non ci saranno ricadute di immagine né “autoritarismi“. E dimostra la debolezza di un governo abbarbicato a misure eccezionali. Conte: il prolungamento è inevitabile “Ritengo doveroso condividere con il Parlamento questa decisione”, ha esordito il premier. Che ... Leggi su secoloditalia

