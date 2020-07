Congedo Covid-19: come chiederlo a ore. Novità e istruzioni Inps (Di martedì 28 luglio 2020) La legge di conversione del Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di fruire del Congedo straordinario Covid-19 in modalità oraria oltre a quella giornaliera. Il Congedo parentale speciale si può quindi chiedere anche a ore. Lo ha stabilito l’articolo 72 della legge di conversione con cui è stato spostato peraltro il periodo di fruizione dell’assenza fino al 31 agosto 2020. Le novità impattano su tutti i potenziali beneficiari del Congedo, eccezion fatta per i dipendenti pubblici, le cui modalità di erogazione e gestione dell’assenza sono demandate all’amministrazione / ente di appartenenza. Sulle modifiche della legge di conversione è intervenuta l’Inps con il messaggio n. 2902 del 21 luglio 2020. Analizziamo in ... Leggi su leggioggi

LavoroFisco : Congedo COVID-19 lavoratori pubblici: periodi valutabili ai fini delle prestazioni di TFS/TFR - incapuglia : Lavoro: Congedo per emergenza COVID-19 - ComPAfvg : RT @cirospat: Congedo Covid19 per dipendenti pubblici: le novità di fine luglio_2020 - cirospat : Congedo Covid19 per dipendenti pubblici: le novità di fine luglio_2020 - Ordine_CDL_NA : RT @StudioCataldi: Congedo parentale straordinario: Cos'è il congedo parentale straordinario Covid-19Congedo… -