Confindustria, Liverini nel comitato tecnico credito a viale dell’astronomia (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiImportante riconoscimento per la territoriale di Benevento avvenuto ieri con l’ufficializzazione della nomina di Filippo Liverini nel Gruppo tecnico credito e Finanza di viale dell’Astronomia. Si tratta di una testimonianza di apprezzamento per le conoscenze, l’esperienza e la dedizione che da sempre Filippo Liverini riserva alla materia del credito. “Il tema del credito rappresenta uno dei temi centrali della mia squadra di Presidenza. spiega Filippo Liverini. Le imprese per crescere hanno bisogno di un sistema bancario amico che sia in grado di valutare e sostenere gli investimenti. Per questo occorre impostare il rapporto banca impresa su un piano di reciproca collaborazione e trasparenza. ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria Liverini Confindustria, proroga in vista per la gestione Liverini LabTV Gli studenti per gli imprenditori. Un laboratorio nel Sannio

Scrive l'ufficio stampa di Unisannio: Nonostante le difficoltà della situazione contingente, grazie all’impegno e alla passione degli studenti del corso di laurea magistrale in Economia e Management d ...

Camera di Commercio di Napoli, De Luca jr annuncia la legge per attrarre investimenti

Sul tavolo dei relatori si sono susseguiti gli interventi di Pino Bruno, presidente Confindustria Avellino, Antonio Spuzzo, componente della Cabina di regia Zes-Assimprese Italia, Filippo Liverini, ...

Scrive l'ufficio stampa di Unisannio: Nonostante le difficoltà della situazione contingente, grazie all’impegno e alla passione degli studenti del corso di laurea magistrale in Economia e Management d ...Sul tavolo dei relatori si sono susseguiti gli interventi di Pino Bruno, presidente Confindustria Avellino, Antonio Spuzzo, componente della Cabina di regia Zes-Assimprese Italia, Filippo Liverini, ...