Confindustria: governo fermo, subito riforme per fisco e lavoro non costano (Di martedì 28 luglio 2020) Le riforme necessarie per spendere i miliardi che arriveranno dall'Europa non sono state nemmeno impostate'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. 'Si fa un gran parlare di come ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria governo Bonomi (Confindustria): «Il governo è fermo alla fase uno. Subito una riforma del lavoro» Corriere della Sera Confindustria: governo fermo, subito riforme per fisco e lavoro non costano

Le riforme necessarie per spendere i miliardi che arriveranno dall'Europa non sono state nemmeno impostate". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. "Si fa un gran parlare di come ut ...

Le Associazioni al Governo: “In assenza di interventi, pronti ad azioni di protesta”

Le Associazioni del turismo organizzato, Aidit Federturismo Confindustria, Assoviaggi Confesercenti, ASTOI Confindustria Viaggi e FTO Confcommercio, plaudono al risultato ottenuto dal Governo in Europ ...

