Conferenza stampa Pioli: «Tutto per il quinto posto. Ibra? Decisivo» (Di martedì 28 luglio 2020) Conferenza stampa Pioli, il tecnico rossonero analizza la situazione del Milan ma non solo, a fine campionato gli equilibri cambiano Conferenza stampa Pioli, il tecnico rossonero analizza la situazione del Milan ma non solo, a fine campionato gli equilibri cambiano. SODDISFATTO- «Sono rimasto molto soddisfatto. L’Atalanta è un grande avversario, abbiamo giocato con la stessa fisicità e qualità. Abbiamo giocato tanto, ma siamo stati squadra dall’inizio alla fine. Ora dobbiamo fare bene anche nelle ultime due». CHE FINALE SI ASPETTA- «Ci sono ancora due partite da giocare. Affrontiamo ogni partita con la giusta convinzione e concentrazione, i particolari continueranno a fare la differenza. Le partite vanno giocate tutte con grande ... Leggi su calcionews24

