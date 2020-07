Conferenza stampa Mihajlovic: «Ora dobbiamo lottare per l’Europa» (Di martedì 28 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Bologna Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina. OBIETTIVO EUROPA – «Per il secondo anno consecutivo che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Il prossimo step è quello di cui parliamo da un po’, dobbiamo passare da lottare per una salvezza tranquilla a lottare per un posto in Europa. dobbiamo cambiare atteggiamento mentale, soffrire meno emotivamente, stare più tranquilli. Sono convinto che il prossimo anno potrà essere migliore». TIFOSERIA VIOLA – «Se devo parlare della tifoseria sono stato meglio a Torino che a Firenze, perché ... Leggi su calcionews24

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 Come sarà #Venezia77? Lo scopriremo domani, alle ore 11, durante la conferenza stampa di presen… - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 La conferenza stampa termina qui: appuntamento alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematogr… - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 Meno di mezz'ora alla conferenza stampa di presentazione di #Venezia77. Siete pronti? Guarda la… - ConteZero76 : @Francalanna1 @ivanscalfarotto @claudiovelardi @ItaliaViva Scappata da cosa ? Dalla 'conferenza stampa' o da una mo… - filippo898 : RT @JensonButtonITA: #JensonButton, #Vettel, #Alonso, #Kvyat, #Sutil e #Massa in conferenza stampa, #RussianGP http://t.co/kNAgGTlpZF -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa M49, dopo la fuga la conferenza stampa Giudicarie.com Orizzonti, da Diaz a Pietro Castellitto

"Accanto a sei esordi, la sezione ospita il ritorno di autori che si sono affermati a Venezia con il loro primo film - spiega in conferenza stampa Alberto Barbera - ma anche registi che avevano ...

VERONA - Pazzini: "Già da tempo sapevo che il mio rapporto con il club era finito, ma in cuor mio non ci pensavo"

Si dividono le strade del Verona e di Giampaolo Pazzini. L'annuncio, oggi in conferenza stampa, alla vigilia della partita con la Spal. Ecco quanto ha affermato l'attaccante scaligero: "Sono sincero e ...

"Accanto a sei esordi, la sezione ospita il ritorno di autori che si sono affermati a Venezia con il loro primo film - spiega in conferenza stampa Alberto Barbera - ma anche registi che avevano ...Si dividono le strade del Verona e di Giampaolo Pazzini. L'annuncio, oggi in conferenza stampa, alla vigilia della partita con la Spal. Ecco quanto ha affermato l'attaccante scaligero: "Sono sincero e ...