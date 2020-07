Conferenza stampa Fonseca: «La squadra è stanca, ma siamo motivati» (Di martedì 28 luglio 2020) Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia di Torino-Roma Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Torino. squadra stanca – «La squadra è un po’ stanca, ma siamo motivati. Per noi è una partita importante e mentalmente ci arriveremo molto bene: quando si vince si lavora nel miglior modo. Contro il Torino sarà una partita difficile, è una squadra sempre forte in casa. Per loro non ci saranno pressioni e anche per questo non sarà semplice, loro sono molto forti difensivamente, ma noi siamo molto motivati e vogliamo vincere». PELLEGRINI ... Leggi su calcionews24

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 Come sarà #Venezia77? Lo scopriremo domani, alle ore 11, durante la conferenza stampa di presen… - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 La conferenza stampa termina qui: appuntamento alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematogr… - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 Meno di mezz'ora alla conferenza stampa di presentazione di #Venezia77. Siete pronti? Guarda la… - CastellucciAnto : RT @CislNazionale: ??Abbiamo vissuto momenti terribili in questi mesi, davanti ad un nemico invisibile abbiamo cercato con la nostra azione… - CastellucciAnto : RT @CislNazionale: Rilanciare le nostre attività economiche significa scegliere dove, come investire, quali sono i settori trainanti e comp… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa M49, dopo la fuga la conferenza stampa Giudicarie.com Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live

Valencia, Cheryshev verso lo Zenit? Gli occhi dello Zenit San Pietroburgo su Denis Cheryshev. Scrive Sport-Express che l’affare si potrebbe concludere a breve, con il centrocampista che andrebbe così ...

Caldoro contro De Luca sulla questione morale: "La Regione è un padrino che compra e corrompe"

Marigliano, arrestato il sindaco Antonio Carpino per scambio elettorale politico-mafioso Bufera sulle elezioni comunali a Marigliano, arrestato dai carabinieri il sindaco in carica Antonio Carpino, gi ...

Valencia, Cheryshev verso lo Zenit? Gli occhi dello Zenit San Pietroburgo su Denis Cheryshev. Scrive Sport-Express che l’affare si potrebbe concludere a breve, con il centrocampista che andrebbe così ...Marigliano, arrestato il sindaco Antonio Carpino per scambio elettorale politico-mafioso Bufera sulle elezioni comunali a Marigliano, arrestato dai carabinieri il sindaco in carica Antonio Carpino, gi ...