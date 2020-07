Comune nega sussidi a lavoratrice nigeriana madre di cinque figli, il giudice: “E’ discriminazione” (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Dopo aver partorito tre gemelli e avendo un regolare contratto di lavoro con permesso di soggiorno, ha chiesto al Comune di Castel Volturno (Caserta) l’assegno di maternità e quello per nuclei familiari con almeno tre figli, ma se l’è visti negare in quanto, a dire dell’Ente, non si era avvalsa per la pratica degli enti convenzionati, e non era in possesso “del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo”. Si è così rivolta al giudice del lavoro che le ha dato ragione, accertando la condotta “discriminatoria” del Comune ai sensi delle norme comunitarie; l’ente locale è stato così condannato insieme all’Inps, ente che avrebbe dovuto erogare i fondi. ... Leggi su anteprima24

Nikko1983 : Il leghista è quello che nega il covid e crede al Comune di Bugliano. Sottosviluppo. #negazionisti - ziwonauta : @MassimoMainard1 Porro, e chi come lui deride, sminuisce, nega, hanno limitazioni che nostro malgrado non ci permet… - varesenews : Il Comune nega il patrocinio all’evento della Saronno Film Commission, dura replica di Silighini - CGILModena : Pastasciutta antifascista - La Giunta del comune di #Pavullo nega l’utilizzo della struttura Paradiso dei Pini per… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune nega Il Comune nega il patrocinio all'evento della Saronno Film Commission, dura replica di Silighini Varesenews Andrea Bocelli, la cittadinanza onoraria tolta: tutti credono alla bufala di Bugliano

credendo sia un Comune realmente esistente. Il cantante ha sottolineato di non aver “conosciuto nessuno finito in terapia intensiva, eppure conosco molte persone”. C’è poi l’affondo del tenore: “C’è s ...

Edilizia scolastica, la protesta: "Vogliamo la scuola elementare a Bagno, no all'accorpamento con Pianola"

E' di qualche giorno fa la notizia che il sindaco dell'Aquila, nella sua qualità di Commissario, ha deciso di provvedere alla ricostruzione della scuola dell'infanzia di Pianola e della scuola element ...

credendo sia un Comune realmente esistente. Il cantante ha sottolineato di non aver “conosciuto nessuno finito in terapia intensiva, eppure conosco molte persone”. C’è poi l’affondo del tenore: “C’è s ...E' di qualche giorno fa la notizia che il sindaco dell'Aquila, nella sua qualità di Commissario, ha deciso di provvedere alla ricostruzione della scuola dell'infanzia di Pianola e della scuola element ...