Commercio, l’Ambulatorio antiusura: “+50% acquisizioni dubbie, subito registro” (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA – Un appello al Governo per istituire un registro speciale per le cessioni di attivita‘. A lanciarlo e’ Luigi Ciatti, presidente dell’Ambulatorio antiusura onlus, l’associazione riconosciuta che opera dal 1996 fornendo assistenza e consulenza legale, psicologica e finanziaria alle vittime dell’usura. Intervistato dall’agenzia di stampa Dire, avvocato di parte civile ai processi Spada e Casamonica, Ciatti risponde idealmente anche a Enzo Foschi, vicesegretario del Pd Lazio, che nelle scorse ore ha proposto di bloccare per due anni le compravendite dei negozi in centro a Roma per evitare che finiscano nelle mani della malavita. Leggi su dire

