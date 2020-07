Come M49 ha trollato la provincia di Trento ed è fuggito dal Casteller (Di martedì 28 luglio 2020) Mentre le ultime notizie davano M49 (o Papillon) localizzato tra i boschi della Marzola, il monte sopra Trento e la zona è presidiata dai forestali, emergono una serie di dettagli molto interessanti sulla sua seconda fuga dal Casteller: lo scorso anno l’orso si era aggrappato alla rete elettrificata e l’aveva scavalcata, facendo perdere le proprie tracce nel buio della vegetazione attorno a Trento. Stavolta ha scelto lo stesso punto del recinto (non coperto dalle telecamere), ma ha cambiato tecnica: ha superato la barriera elettrificata, ha divelto la rete elettrosaldata piegando l’inferriata ed è «scivolato» fuori. Racconta il Corriere della Sera: L’orso, in sostanza, da pochi giorni spostato dallo spazio di contenimento (dove era detenuto dalla cattura) all’area più ampia ... Leggi su nextquotidiano

