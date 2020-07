Come il finale di The 100 risponderà a molte domande e cambierà il modo di guardare la serie (Di martedì 28 luglio 2020) Il finale di The 100 non solo chiuderà un cerchio, ma permetterà al pubblico di trovare (finalmente) risposte alle tante domande sollevate nel corso di questi anni.Lo showrunner Jason Rothenberg ha discusso del modo in cui si concluderà la serie, che attualmente è in onda con la settima e ultima stagione sulla rete CW (in Italia arriverà prossimamente). Inoltre, un prequel di The 100, dopo essere stato lanciato durante un episodio, è già in fase di sviluppo e potrebbe diventare una serie - se la CW deciderà di ordinarla.Parlando durante il panel virtuale del Comic-Con@Home, Rothenberg ha confermato che gli episodi finali risponderanno ad alcune domande lasciate in sospeso nel corso delle stagioni - inclusa una certa questione ... Leggi su optimagazine

paoloroversi : Nulla è come appare. Fin quasi alla fine del video sembra solo un domino ma nel finale si scopre che questo tizio è… - RadioItalia : .@IlVeroUltimo racconta ai fan come immaginava il suo concerto al Circo Massimo di Roma, il gran finale del tour ne… - NicolaPorro : Come uscirà l'#Italia dal #summiteuropeo? Qualche previsione... @warburg100 #verticeuropeo #Conte #Bruxelles… - spqr1983 : @Ari1927 @Catiaasroma Da quello che leggo stamattina si può anche fare una soluzione creativa tipo tenerlo in prest… - _diana87 : Come il finale di #The100 risponderà a molte domande e cambierà il modo di guardare la serie -

Ultime Notizie dalla rete : Come finale Il Frosinone stasera a Crotone: è come una finale Il Messaggero A Borgio Verezzi una fantastica domenica di shopping a cielo aperto il 2 agosto con il Mercato Riviera delle Palme

Domenica 2 agosto, dalle 8 alle 19:30, nella suggestiva cornice di via IV Novembre a Borgio Verezzi, torna il Mercato Riviera delle Palme, la più spettacolare occasione per una giornata di shopping a ...

Champions League, ecco le partite in chiaro di Mediaset. Si inizia con Juventus e Napoli

Mediaset ha pubblicato il calendario delle partite di Champions League che andranno in chiaro: si inizia subito con la Juventus e con il Napoli a Barcellona. In chiaro poi un quarto di finale, una sem ...

