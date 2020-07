Come il criceto Hamtaro è diventato un simbolo di protesta in Thailandia (Di martedì 28 luglio 2020) (foto: Lillian Suwanrumpha/Afp/Getty Images)Sfilano per le strade di Bangkok chiedendo le dimissioni del governo, lo scioglimento delle camere e una nuova costituzione e lo fanno mostrando pupazzi del criceto Hamtaro, il celebre protagonista dell’omonimo manga giapponese. È quanto sta accadendo in Thailandia, dove gli attivisti del movimento Gioventù libera hanno scelto il noto personaggio dei cartoon Come simbolo delle proprie proteste. I manifestanti attingono a piene mani dall’iconografia pop: scandiscono slogan Come “il cibo più delizioso sono i soldi dei contribuenti”, riprendendo il ritornello della sigla del cartone animato, intonano canzoni rap o alzano tre dita della mano destra al cielo, copiando il saluto della saga ... Leggi su wired

LadyValentina14 : @doppiam79 Vabbè sei un caso disperato....come tutti voi gobbi del resto. Avete il QI di un criceto ?? - in_borderline : @Sabry09439578 @tatoisintheair Si infatti, come fa il criceto? ?? - debunkercovid : @tatoisintheair Se l'hai lasciata solo per colpa dei versi da criceto potresti pensare di ricucire il rapporto con… - Sabry09439578 : @tatoisintheair Come fa il criceto??? - tatoisintheair : La lascio con un messaggio? No, chiaro. Allora la chiamo. Vado diretto e 'sei una merda' Le chiedo prima come sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Come criceto Thailandia, il criceto manga "Hamtaro" contro il governo la Repubblica Thailandia, il criceto manga "Hamtaro" contro il governo

BANGKOK - Il pupazzo-criceto reso popolare dalla serie di manga giapponesi Hamtaro è diventato il nuovo simbolo della lotta per la democrazia in Thailandia. Merito del movimento "Gioventù libera" che ...

Un boss della comunicazione suona la sveglia: «Cricetini, ribellatevi al Grande Fratello»

Alberto Contri spiazza tutti con un libro che denuncia lo strapotere e l’ideologia del capitalismo tecnologico «nuovo padrone del mondo». E invoca «sacche di resistenza umana» Se a scrivere «ci spiano ...

BANGKOK - Il pupazzo-criceto reso popolare dalla serie di manga giapponesi Hamtaro è diventato il nuovo simbolo della lotta per la democrazia in Thailandia. Merito del movimento "Gioventù libera" che ...Alberto Contri spiazza tutti con un libro che denuncia lo strapotere e l’ideologia del capitalismo tecnologico «nuovo padrone del mondo». E invoca «sacche di resistenza umana» Se a scrivere «ci spiano ...