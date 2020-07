Colazione in vaschette e pesca nello stagno, la dura vita del ritiro NBA (altro che ammutinamento) (Di martedì 28 luglio 2020) Il ritiro è un ritiro anche se lo chiami “bolla” e lo organizzi per tutti a Disney World. L’NBA sta per riprendere il campionato isolata dal mondo e dalla pandemia, e per farlo ha chiuso dentro 22 squadre (da 36 persone l’una) fino a ottobre, con una gigantesca operazione da 160 milioni di dollari. Lebron James e compagni sono già tutti là, e sui social raccontano la vita dentro la bolla. Che alla lunga, a occhio, si tradurrà in una noia mortale. I migliori giocatori di basket del pianeta, multimiliardari, costretti a fare Colazione dalle vaschette monouso e svagarsi pescando nello stagno artificiale del complesso. Per mesi. Con tutto il rispetto di Insigne e compagni, se il Napoli non poté fare ... Leggi su ilnapolista

napolista : Colazione in vaschette e pesca nello stagno, la dura vita del ritiro NBA (altro che ammutinamento) Con tutto il ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Colazione vaschette Promozione alla Gelateria “Via Mazzini” di Alpignano http://www.lagendanews.com Just eat: in 2019 12 ton cioccolato ordinate a domicilio (+260%)

Milano, 6 lug. (askanews) - Il cioccolato lo sfizio pi amato dai consumatori di cibo a domicilio e ingrediente principe di alcuni dei dolci pi ordinati. La conferma arriva da Just Eat, che per celebra ...

Milano, 6 lug. (askanews) - Il cioccolato lo sfizio pi amato dai consumatori di cibo a domicilio e ingrediente principe di alcuni dei dolci pi ordinati. La conferma arriva da Just Eat, che per celebra ...