“Col ca…”. Elettra Lamborghini, siparietto durante la diretta. Sa sempre come farsi notare (Di martedì 28 luglio 2020) Non poteva mancare Elettra Lamborghini nel primo appuntamento live della musica italiana post pandemia. Ospite di ‘Battiti live’, la cantante romagnola ha fatto parlare ancora una volta di sé. Nessuno, del resto, aveva dubbi. Se c’è una cosa che Elettra Lamborghini riesce a fare meglio degli altri è attirare su di sé l’attenzione. Per chi ci si fosse perso la puntata Elettra Lamborghini, che presto dovrebbe convolare a nozze con il fidanzato Afrojack si è esibita sulle note di Musica (e il resto scompare), brano presentato alla scorsa edizione del Festival di Sanremo. durante la sua performance qualcuno su Twitter ha fatto delle insinuazioni sulle sue doti vocali e lei ha risposto per le rime. Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine

immidiatamente : Col ca zzo che ti do la soddi sfazione di parla re di te isjsjahshahsh uagliu come sono scema petty as f - mastino_il : @RCatuso #Katmandhu ormai ci vivo da 13 anni, e col ca@@o che torno in #Italia. - giogio_al_cubo : @Ilconservator beh, io col ca… che l'ho scaricata!?? - marcymarcy17 : @gigi52335676 Se gli italiani fossero seri, col ca**o voterebbero questa feccia - flickersouls : dovrei andare a bere ma col ca che mi alzo sono già le 7 -

Ultime Notizie dalla rete : “Col ca…” Bonomi (Confindustria): «Il governo è fermo alla fase uno. Subito una riforma del lavoro» Corriere della Sera