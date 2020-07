CNH: rinascita canapa industriale in Nord America: in che modo New Holland supporta settore in evoluzione (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – La coltivazione della canapa, un tempo materia prima per una miriade di prodotti commerciali e industriali, ha subìto uno dei declini più marcati della storia dell’agricoltura. CNH Industrial ha pubblicato sul proprio sito un articolo che spiega come mai questa coltura versatile e sostenibile sia passata dall’ubiquità all’anonimato e come New Holland Agriculture, uno dei marchi globali di macchine agricole del gruppo, stia promuovendo la sua riscoperta. Al lettore viene proposta una breve storia dell’industria della canapa, un’analisi di alcuni dei preconcetti più comuni su questa coltura e una descrizione approfondita che illustra i progetti innovativi che New Holland sta portando avanti negli Stati Uniti al fine di stimolarne la ... Leggi su quifinanza

