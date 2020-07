CLASSIFICA - Il Napoli cade a San Siro: Roma e Milan possono allungare sugli azzurri (Di martedì 28 luglio 2020) Il Napoli esce sconfitto dal match di San Siro contro l'Inter. Per i nerazzurri un gol per tempo: nprima D'ambrosio, poi Lautaro regalano i 3 punti alla squadra di Conte. Leggi su tuttonapoli

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli, ora Roma e Milan possono all… - milanmagazine_ : CLASSIFICA - Napoli sconfitto dall'Inter, le distanze con Roma e Milan possono allungarsi - NicolaPatrissi : ???????????? Una buona @Inter Inter batte 2-0 una non irresistibile @sscnapoli e torna al secondo posto in classifica… - roma_magazine : CLASSIFICA - Napoli sconfitto dall'Inter, le distanze con Roma e Milan possono allungarsi - CuoreIschitano : RT @pisto_gol: Int-Nap 2:0 Con un gol per tempo-D’Ambrosio nel 1^, Lautaro-grandissimo gol-nel 2^-l’Inter batte il Napoli e torna al 2^ pos… -