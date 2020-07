City, Guardiola studia il Real Madrid e “prenota” un big dei Blancos (Di martedì 28 luglio 2020) Il Manchester City vive queste settimane tra presente e futuro. L'attualità si chiama Champions League, il sogno proibito fino a questo momento. Il futuro prevede, invece, un robusto piano di rifondazione della squadra che negli ultimi anni ha dominato il calcio inglese. Così il tecnico Pep Guardiola si è già guardato intorno per individuare i giusti rinforzi.caption id="attachment 985927" align="alignnone" width="1024" Guardiola Manchester City Liverpool (getty images)/captionRealSecondo quanto riportato da Don Balon, il tecnico catalano avrebbe pensato di fare la spesa nella squadra avversaria nel ritorno degli ottavi di finale di Champions: il Real Madrid. Il grande obiettivo è Isco, in uscita dai Blancos. L'affare ... Leggi su itasportpress

La Lazio si sta muovendo per ingaggiare David Silva, svincolato di lusso dal Manchester City. Tare avrebbe incontrato già l'entourage dello spagnolo trovando interesse per l'eventuale arrivo in Serie ...