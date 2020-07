Cittadinanza Vigorito, tre sindaci contro Mastella: “Non invitati da chi era abituato alle tribune Vip” (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCoda polemica per la cerimonia con cui ieri il Consiglio comunale di Benevento ha conferito la Cittadinanza onoraria al presidente Oreste Vigorito. Con una nota congiunta, i tre predecessori di Clemente Mastella a palazzo Mosti – Sandro Nicola D’Alessandro, Pasquale Viespoli e Fausto Pepe – rimproverano all’attuale sindaco una “mancanza di stile istituzionale”. Non sono evidentemente in discussione, dunque, i meriti di Vigorito – “un momento dal così alto valore simbolico andava ulteriormente valorizzato“, segnalano anzi i sottoscrittori della nota – ma la scelta compiuta da Mastella di non invitare alla cerimonia “sindaci e amministratori che, nel corso degli anni, in forme e modi ... Leggi su anteprima24

