Cirillo attacca Magalli: «Se hai le palle querela anche Guardì». La Volpe rincara: «Ha urgente bisogno di fosforo» (Di martedì 28 luglio 2020) Volpe, Cirillo e Magalli Continua a suon di colpi (bassi) la querelle tra Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo. Dopo che il conduttore ha annunciato di aver querelato il cantante, quest’ultimo replica stizzito: “Sai cosa penso, che quell’emoticon con il quale consigliavi ad Adriana Volpe di stare zitta (post che coraggiosamente hai levato da Facebook), forse lo dovresti dedicare a te stesso caro il mio ‘querelator cortese’, anche questa volta hai perso un’altra occasione per stare zitto“ ha scritto Cirillo in un post su Instagram. Ad indispettirlo è stato soprattutto il modo con il quale Magalli, a detta sua, avrebbe strumentalizzato le sue parole ... Leggi su davidemaggio

