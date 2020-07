Cinema, in arrivo nuovi film nelle sale: 'Segnale di ripartenza dopo il lockdown' (Di martedì 28 luglio 2020) Estrema soddisfazione ed un plauso nei confronti delle distribuzioni e della loro scelta di programmare in tempi brevi, ed in alcuni casi in anticipo rispetto al mercato d oltreoceano, film di grande ... Leggi su gazzettadelsud

Durante una pandemia globale potrebbe essere preziosa un'uscita del genere per l'industria ... Inoltre non sappiamo nemmeno se i cinema all'estero saranno chiuso di nuovo cnel caso in cui la ...

Monteriggioni: filastrocche e cinema sotto le stelle

Uno spettacolo per bambini dedicato alle filastrocche e una nuova tappa con il cinema sotto le stelle. Sono questi i prossimi appuntamenti con il cartellone estivo che sta animando Monteriggioni e alc ...

