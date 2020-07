Ciclismo, Tour e Vuelta “spostati” causa Olimpiadi: ecco le nuove date (Di martedì 28 luglio 2020) Il Tour de France del 2021 inizierà il 26 giugno, una settimana prima del previsto, e terminerà il 18 luglio, così da permettere ai ciclisti di partecipare sia alla Grande Boucle che nella gara su strada delle Olimpiadi di Tokyo: lo ha annunciato l’Unione Ciclistica Internazionale. La decisione è dovuta alla scelta del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di Tokyo di mantenere la rassegna a cinque cerchi dal 23 luglio all’8 agosto del 2021: qualora il Tour, inizialmente previsto dal 2 al 25 luglio, non fosse stato spostato, i corridori avrebbero dovuto operare una scelta, magari saltando la gara olimpica. La nuova data così rende ufficiale il no alla Grande Partenza da Copenaghen, poiché la capitale danese non può ospitare contemporaneamente le partite di calcio Euro2020 ... Leggi su sportface

