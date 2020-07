Ciclismo, Milano-Sanremo 2020: salta il passaggio nella zona del Savonese (Di martedì 28 luglio 2020) Cambia il percorso della Milano-Sanremo 2020, in programma sabato 8 agosto. Per la prima volta nella storia, la Classica di Ciclismo rinuncia al passaggio nella zona del Savonese. La decisione è stata presa dall’organizzazione della corsa (RCS Sport/La Gazzetta dello Sport), in considerazione della presa di posizione dei sindaci locali per i problemi legati alle misure anti-Covid e alla viabilità. I sindaci del posto avevano infatti richiesto, visto il nuovo cluster di Coronavirus, 600 steward per assicurare il distannziamento sociale degli spettatori durante il passaggio della corsa. Da qui la decisione degli organizzatori di “tagliare” il percorso nella riviera ligure ... Leggi su sportface

RivieraSportit : Salta la Milano-Sanremo sulla costa savonese: decisivo il parere negativo dei sindaci, da dove passerà la corsa? - sportface2016 : #COVID19 | #Ciclismo, cambia il percorso della #milanosanremo: salta il passaggio nel Savonese - MediasetTgcom24 : Milano-Sanremo di ciclismo, salta passaggio su Savona per coronavirus #milano-sanremo - SvSport1 : Milano - Sanremo: anche il comune di Finale dice no - cauz_ : La #Sanremo rischia di non poter passare sulla costa savonese per l'indisponibilità dei comuni coinvolti. Percors… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Milano Ciclismo: Milano-Sanremo, salta passaggio su costa Savona - Ciclismo Agenzia ANSA In monopattino viene travolto da un’auto e sbalzato in aria, giovane si salva

L’immagine del corpo del ragazzo in monopattino sbalzato in aria, fino alla caduta scomposta sul marciapiede, mette i brividi. Ma incredibilmente il giovane, trasportato in ospedale in codice verde, s ...

Ciclismo: Milano-Sanremo, salta passaggio su costa Savona

(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - Salta il passaggio della Milano-Sanremo nella zona del Savonese. Dopo la presa di posizione dei sindaci locali per i problemi legati al Covid e alla viabilità che, in un terr ...

L’immagine del corpo del ragazzo in monopattino sbalzato in aria, fino alla caduta scomposta sul marciapiede, mette i brividi. Ma incredibilmente il giovane, trasportato in ospedale in codice verde, s ...(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - Salta il passaggio della Milano-Sanremo nella zona del Savonese. Dopo la presa di posizione dei sindaci locali per i problemi legati al Covid e alla viabilità che, in un terr ...