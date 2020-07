Ciclismo – I sindaci della Liguria si oppongo alla Milano-Sanremo, alto il rischio Covid: cambia il percorso! (Di martedì 28 luglio 2020) alla fine l’ha spuntata la politica. Il duro confronto fra sindaci della Liguria e organizzatori della Milano-Sanremo è terminato a favore dei primi: cambia il percorso della prestigiosa corsa arrivata alla 111ª edizione. I sindaci della zona del Savonese, con a capo quelli di Loano e Savona, i primi a guidare la ‘rivolta contro la corsa’, hanno imposto il divieto di transito presso i loro comuni: i motivi sono da rintracciare in alcuni problemi di viabilità e soprattutto nel cluster di Coronavirus che ha interessato la zona di Savona. Tagliati dunque 127 km di Liguria, resta solo la parte finale, i 40 km da Imperia a ... Leggi su sportfair

