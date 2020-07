Christillin (Uefa): “Barcellona-Napoli? Al momento si gioca al Camp Nou. La UEFA ha già un piano B” (Di martedì 28 luglio 2020) Evelina Christillin, membro del board UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Ha parlato dello scudetto vinto dalla Juventus e della partita tra Barcellona e Napoli in programma al Camp Nou l’8 agosto. “Scudetto? Non ho festeggiato come voi con la Coppa Italia, 9 scudetti di fila sono tanti. Non è tutto merito della Juventus, ma molto demerito delle altre. Mi dispiace moltissimo per la Lazio che stava andando molto bene fino all’interruzione forzata”. Su Barcellona-Napoli: “Guimaraes e Oporto sono un piano B studiato già da tempo, sono una soluzione che è stata pensata per situazioni difficili. Per il momento la decisione rimane quella di giocare al ... Leggi su ilnapolista

napolista : Christillin (Uefa): “Barcellona-Napoli? Al momento si gioca al Camp Nou. La UEFA ha già un piano B” A Radio Punto N… - Picchio_10 : Una vita da ladri condannati e prescritti per i reati di doping. Li trovi lì, dove c'è sempre merda. E mica è fini… - Spazio_Napoli : - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UEFA - Christillin: 'Barcellona-Napoli? Il piano B è giocare a Guimaraes o ad Oporto' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UEFA - Christillin: 'Barcellona-Napoli? Il piano B è giocare a Guimaraes o ad Oporto' -