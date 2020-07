Chicago PD 6: trama, cast e anticipazioni stasera 28 luglio su Italia 1 (Di martedì 28 luglio 2020) L’attesa è quasi finita, oggi, 28 luglio 2020, alle 21:30 su Italia 1 andrà in onda Chicago PD 6. La fortunata fiction statunitense, ideata da Dick Wolf, Derek Haas, Michael Brandt e Matt Olmstead, torna a farci compagnia con tre episodi ricchi di suspense, efferati crimini, intricate indagini e momenti di grande tensione che sicuramente riusciranno ad appassionare il pubblico. Prosegue quindi il percorso narrativo della serie tv, nata il 2014, che narra le vicende professionali e private di un gruppo di coraggiosi poliziotti, innamorati del proprio lavoro e pronti a qualsiasi sacrificio pur di assicurare alla legge pericolosi malviventi. Ma vediamo insieme quali investigazioni attendono i protagonisti di Chicago PD 6!Segui Termometro Politico su Google News Chicago PD 6: ... Leggi su termometropolitico

Chicago PD 6, anticipazioni, trame delle puntate in onda martedì 28 luglio alle 21:20 su Italia 1. Martedì 28 luglio su Italia 1 continua l’appuntamento con la serie tv americana Chicago PD, creata da ...Una Famiglia. La 51 risponde ad una chiamata per un caos in autostrada e Cruz scopre che Chloe è una delle vittime rimaste ferite. Nel frattempo, Casey si avvicina a Naomi per le indagini su una fabbr ...