Chicago PD 6 mette Atwater alle strette nell’attesa del crossover con Chicago Fire 7: anticipazioni 28 luglio e 4 agosto (Di martedì 28 luglio 2020) Tutto è pronto per il ritorno di Chicago PD 6 che si prepara ad un altro crossover, quello con Chicago Fire 7 in onda il prossimo 4 agosto ma, intanto, questa sera terrà compagnia al pubblico con tre nuovi episodi. La serie tv firmata da Dick Wolf torna in onda oggi, 28 luglio, dalle 21.20 circa con tre nuovi episodi a cominciare dal numero 12, poi il 13 e poi il 14esimo della sesta stagione dal titolo, rispettivamente, "Collera", "Una notte a Chicago" e "Legami che uniscono". Nei nuovi episodi di Chicago PD 6, l'intelligence, nonostante il veto di Kelton, decide di provare a incastrare Matthew Garrett un criminale con cui Halstead ha un conto in ... Leggi su optimagazine

Tutto è pronto per il ritorno di Chicago PD 6 che si prepara ad un altro crossover, quello con Chicago Fire 7 in onda il prossimo 4 agosto ma, intanto, questa sera terrà compagnia al pubblico con tre ...

Chicago PD 6/ Anticipazioni 28 luglio: Jay in un faccia a faccia con un vecchio caso

CHICAGO PD 6, LA TRAMA: DOVE SIAMO RIMASTI? Nella prima serata di Italia 1 di oggi, martedì 28 luglio 2020, andranno in onda tre nuovi episodi di Chicago PD 6 in prima tv per le reti in chiaro. Sarann ...

CHICAGO PD 6, LA TRAMA: DOVE SIAMO RIMASTI? Nella prima serata di Italia 1 di oggi, martedì 28 luglio 2020, andranno in onda tre nuovi episodi di Chicago PD 6 in prima tv per le reti in chiaro. Sarann ...