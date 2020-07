Chicago P.D stasera in tv: orario, canale, episodi, anticipazioni (Di martedì 28 luglio 2020) Questa sera, martedì 28 luglio, andrà in onda in prima serata su Italia 1 l’appuntamento con Chicago P.D, la serie ideata da Dick Wolf che racconta le vicende dell’Unità di intelligence, guidata dal tenente Hank Voight, del distretto 21 della Polizia di Chicago. Chicago P.D: anticipazioni episodi di stasera Nel primo episodio ‘Collera’ l’intelligence decide di provare ad incastrare un criminale con cui Halstead ha un conto in sospeso, Matthew Garrett. Ruzek finge di voler fare affari con lui, ma a pochi minuti dalla conclusione della vendita, tutto sembra stia per saltare. Garrett non si presenta all’appuntamento e aspetta in un magazzino con la droga. Halstead fa irruzione e lo trova a terra ... Leggi su ilcorrieredellacitta

