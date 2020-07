Chicago P.D. 6 trama episodi 28 luglio 2020 su Italia 1 (Di martedì 28 luglio 2020) Chicago P.D. 6 episodi 28 luglio 2020. Arriva su Italia 1 martedì 28 luglio 2020 la sesta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago P.D. 6 trama episodio 12 Collera. L’intelligence, nonostante il veto di Kelton, decide di provare a incastrare Matthew Garrett un criminale con cui Halstead ha un conto in sospeso.Chicago P.D. 6 trama episodio 13 Una notte a Chicago. Atwater sta svolgendo un’indagine sotto copertura, per incastrare degli spacciatori di eroina.Chicago ... Leggi su cubemagazine

Ultime Notizie dalla rete : Chicago trama Chicago P.D. 6, anticipazioni puntate in onda stasera, 28 luglio, su Italia 1 Dituttounpop Chicago P.D. 6, anticipazioni puntate in onda stasera, 28 luglio, su Italia 1

Chicago PD 6, anticipazioni, trame delle puntate in onda martedì 28 luglio alle 21:20 su Italia 1. Martedì 28 luglio su Italia 1 continua l’appuntamento con la serie tv americana Chicago PD, creata da ...

Chicago Fire 7 anticipazioni: la trama della quinta puntata | 22 luglio

Una Famiglia. La 51 risponde ad una chiamata per un caos in autostrada e Cruz scopre che Chloe è una delle vittime rimaste ferite. Nel frattempo, Casey si avvicina a Naomi per le indagini su una fabbr ...

