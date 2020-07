Chicago Fire 7, anticipazioni puntate in onda mercoledì 29 luglio su Italia 1 (Di martedì 28 luglio 2020) Chicago Fire 7, anticipazioni, trame delle puntate in onda mercoledì 29 luglio alle 21:20 su Italia 1. Mercoledì 29 luglio su Italia 1 continua l’appuntamento con la serie tv americana Chicago Fire, creata da Dick Wolf e in onda negli Stati Uniti sul canale NBC. L’appuntamento con la settima stagione inedita in chiaro è sempre lo stesso, alle 21:30 circa su Italia 1 con ben tre episodi a serata. L’appuntamento è quindi per mercoledì 29 luglio su Italia 1 alle 21:30, con tre nuovi episodi della settima stagione di Chicago Fire, ambientato in una ... Leggi su dituttounpop

Chicago PD 6 mette Atwater alle strette nell’attesa del crossover con Chicago Fire 7: anticipazioni 28 luglio e 4 agosto

Tutto è pronto per il ritorno di Chicago PD 6 che si prepara ad un altro crossover, quello con Chicago Fire 7 in onda il prossimo 4 agosto ma, intanto, questa sera terrà compagnia al pubblico con tre ...

