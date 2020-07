Chiambretti, Tiki Taka: opinionisti e volti femminili. Cosa cambierà (Di martedì 28 luglio 2020) Piero Chiambretti, in una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, tratteggia i contorni che assumerà Tiki Taka 2020-2021, talk di Italia Uno lasciatogli in eredità da Pierluigi Pardo. Durante la chiacchierata con lo storico magazine, il conduttore è tornato a parlare anche del coronavirus, che lo ha colpito assieme alla madre Felicita nei … L'articolo Chiambretti, Tiki Taka: opinionisti e volti femminili. Cosa cambierà proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Tv Fanpage

