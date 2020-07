Chi era Gianrico Tedeschi? L’attore è morto all’età di 100 anni – VIDEO (Di martedì 28 luglio 2020) Gianrico Tedeschi è morto ieri sera, il noto e stimato attore ad aprile aveva spento 100 candeline, tanti i successi conquistati nella sua lunga carriera Gianrico Tedeschi è morto nella serata di ieri nella sua casa di Pettenasco, pochi mesi fa aveva compiuto 100 anni, il noto e stimato attore era nato a Milano il … L'articolo Chi era Gianrico Tedeschi? L’attore è morto all’età di 100 anni – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

gualtierieurope : Scoperta dalla @GDF un’attività di riciclaggio da 130 milioni, il cui responsabile era pronto ad utilizzare le prop… - capuanogio : Al netto di ogni polemica, a fine luglio stiamo discutendo/celebrando/piangendo risultati maturati sul campo. Sul… - marattin : “Chi decide” lo dice già la Costituzione: il governo propone, il parlamento approva (con modifiche, se vuole). Non… - casjdean : RT @silviawoot: Comunque #Bocelli che vive in una reggia e si lamenta del lockdown a me fa proprio incazzare perché c'è chi l'ha passato da… - OsMirco : @ArturoMinervini Volevo chiedere nel 2006 avete esultato quando abbiamo vinto il Mondiale? Sapete chi c’era in porta ? Siate coerenti -