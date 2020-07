Che fine ha fatto Luca Laurenti? La vita dopo la pandemia: ultime notizie (Di martedì 28 luglio 2020) La prolungata assenza di Luca Laurenti dalla cronaca continua a preoccupare i fan, in molti si chiedono che fine ha fatto il Maestro dopo la pandemia. Fonte foto: Instagram @LucaLaurentiofficialSolo e senza mezzi di comunicazione, così ci era stato dipinto Luca Laurenti a metà marzo, quando la quarantena stava bloccando l’Italia intera. Che fine ha fatto il maestro? Questa la domanda porta da molti a Paolo Bonolis, amico e collega e unico tramite con il mondo social. Laurenti ama infatti la sua privacy, ecco infatti come lo raccontava a marzi Bonolis: “Lui è come il “Solitario di Rio ... Leggi su chenews

ClaMarchisio8 : La @juventusfc in nove stagioni ha raggiunto 810 punti ?????? In molti si lamentano (compresi juventini) o cercano di… - FBiasin : L'#Inter rimborsa i tifosi che hanno acquistato i biglietti per le partite a porte chiuse, a fine stagione verranno… - capuanogio : Al netto di ogni polemica, a fine luglio stiamo discutendo/celebrando/piangendo risultati maturati sul campo. Sul… - Zeta_user : @simply_bash @cristianalaz Gli stipendi alla fine non li da lo stato. Posso essere d' accordo che troppa immigrazio… - 94Angy : @cassioshinki Alla fine significa cmq che la canzone sta andando bene. Magari non alla grandissima ma che sicuramen… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Che fine hanno fatto i tifosi la Repubblica Qui a Brivio più spacciatori che bar»

«A Brivio ci sono più pusher che bar. Alcuni lavorano la piazza da più di 15 anni, indisturbati, nella più assoluta tranquillità. Ormai anche i settantenni sanno chi spaccia. Queste persone sono state ...

Calciomercato Udinese: Gotti verso la riconferma

Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, chiamato a stagione in corso per risollevare gli animi di una squadra che era a rischio retrocessione, alla fine di tutto ha raggiunto l’obiettivo che la dirigenza ...

«A Brivio ci sono più pusher che bar. Alcuni lavorano la piazza da più di 15 anni, indisturbati, nella più assoluta tranquillità. Ormai anche i settantenni sanno chi spaccia. Queste persone sono state ...Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, chiamato a stagione in corso per risollevare gli animi di una squadra che era a rischio retrocessione, alla fine di tutto ha raggiunto l’obiettivo che la dirigenza ...