Che fine ha fatto Ilicic? Problemi personali per lo sloveno, l’intera Bergamo gli si stringe intorno (Di martedì 28 luglio 2020) Josip Ilicic è uscito ormai da qualche settimana dalla lista dei convocati dell’Atalanta, le tracce dello sloveno sono scomparse da un po’ senza che nessuno spiegasse cosa gli fosse successo. UEFA Pool/Getty ImagesGian Piero Gasperini gli ha sempre mostrato la propria vicinanza nelle ultime settimane, sottolineando che lo avrebbe aspettato fino alla sua ripresa, anche se questa al momento appare piuttosto lontana. Secondo quanto filtra dall’ambiente nerazzurro, Ilicic sarebbe alle prese con alcuni Problemi personali che ne stanno condizionando la condizione atletica e psicologica. Problemi che non sono trapelati, rimanendo nel chiuso dello spogliatoio atalantino. Nessuno sa di cosa si tratta, ma ciò che è certo è che ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Che fine hanno fatto i tifosi la Repubblica Ue: Arleo (Competere.Eu), 'serve ecosistema virtuoso tra vari attori del settore'

"E' quanto mai necessario - sostiene - avere la creazione di un patto tra imprese, stato, enti locali e società regionali al fine di rafforzare le buone prassi già presenti nelle procedure degli ...

PS Store: tanti giochi a meno di 10 euro con i super sconti di agosto

Anche ad agosto tanti giochi in saldo sul PS Store, alcuni dei quali addirittura a meno di 10 euro. Alcuni dei titoli in saldo sono dei veri e propri Must Have per tutti gli amanti dei videogame, gioc ...

