Cessione Torino, Cairo sui social: “è fatta, ecco il nuovo padrone del club” [FOTO] (Di martedì 28 luglio 2020) Cessione Torino – Sono arrivate le smentite sulla notizia di un interesse di Paolo Ferrero per il Torino. Il club granata sta per concludere una stagione deludente, è arrivata l’aritmetica salvezza con due giornate d’anticipo. Ma il giudizio non cambia. Il presidente Cairo ha provato ad allontanare le voci, la società non è in vendita dopo una stagione così deludente, l’obiettivo è quello di riscattarsi a partire dalla futura scelta del nuovo allenatore e poi con il mercato. Nel frattempo ha scatenato le reazioni una storia pubblicata dal numero uno granata. Cairo ha ripreso uno screen dalla pagina ‘IL TORO SIAMO NOI’, con un post ed una FOTO ironica: “è fatta, ... Leggi su calcioweb.eu

